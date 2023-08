Aichach

18:15 Uhr

Die Wirtschaftsschule wird von Pöttmes nach Aichach verlegt

Plus An den Beruflichen Schulen in Aichach wird ein Neubau geplant, in den auch die Wirtschaftsschule einziehen soll. Die Gründe dafür erklären Landrat und Schulleitung.

Von Claudia Bammer

Die Wirtschaftsschule im Landkreis Aichach-Friedberg wird von Pöttmes nach Aichach verlegt. Das geht aus dem Konzept für einen Neubau an den Beruflichen Schulen Wittelsbacher Land hervor, das im Aichacher Bauausschuss Thema war. Die Wirtschaftsschule war 2011 dreistufig in Pöttmes gegründet worden, als Kooperationsmodell zwischen den Beruflichen Schulen und der Pöttmeser Mittelschule.

Die Schule ermöglicht Mittelschulabsolventinnen und -absolventen, in zwei Jahren einen mittleren Bildungsabschluss zu erreichen und vermittelt zusätzlich eine vertiefte kaufmännische Grundbildung. In Pöttmes ist sie wegen rückläufiger Schülerzahlen und dem eingeschränkten Einsatz von Lehrkräften der Mittelschule seit 2021 zweistufig. Die Zusammenarbeit mit der Mittelschule ist mit dem Schuljahresende kürzlich zu Ende gegangen. Nun unterrichten ausschließlich Lehrkräfte der Beruflichen Schulen, die dafür zwischen Aichach und Pöttmes pendeln.

