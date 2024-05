Dieb bestiehlt hilfsbereiten 71-Jährigen in Aichach auf offener Straße

Die Polizei sucht nach einem bislang unbekannten Dieb. Dieser bestahl einen 71-Jährigen an der Martinstraße in Aichach beim Geldwechseln.

Ein 71-jähriger Mann ist in Aichach Opfer eines Diebes geworden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein bislang Unbekannter ihn am Montagnachmittag gegen 14 Uhr an der Martinstraße unter dem Vorwand angesprochen, Geld wechseln zu wollen.

Aichacher Polizei bittet Bevölkerung um Hinweise auf den Dieb

Als der 71-Jährige seinen Geldbeutel öffnete, griff der unbekannte Mann hinein, um das Wechselgeld zu entnehmen. Dabei nahm der unbekannte Mann laut Polizei unbemerkt weitere Geldscheine in einem mittleren dreistelligen Betrag heraus, die sich im Geldscheinfach des Geldbeutels befanden.

Die Polizeiinspektion Aichach bittet Zeuginnen oder Zeugen um Hinweise auf den Täter unter Telefon 08251/8989-11. (nsi)