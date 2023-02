Aichach

vor 23 Min.

Dieb klaut Warnbake in Aichach - vor den Augen einer Polizistin

Vor den Augen einer Polizistin stahl ein Dieb auf der Baustelle an der Münchner Straße in Aichach eine Warnbake.

Artikel anhören Shape

Auf einer Baustelle in Aichach lädt ein Dieb eine Warnbake in seinen Wagen ein. Was der 23-Jährige nicht bemerkt: Eine Polizistin beobachtet ihn dabei.

Dumm gelaufen ist für einen jungen Mann aus dem nördlichen Landkreis der Diebstahl einer Baustellenabsicherung in Aichach. Der 23-Jährige hielt am Mittwoch gegen 19 Uhr mit seinem Fahrzeug im Baustellenbereich der Münchener Straße an. Wie die Polizei mitteilte, lud er anschließend eine Warnbake mit Blinklicht ein. Dabei behinderte er auf der einspurigen Strecke ein weiteres Fahrzeug, das währenddessen warten musste. Dieb behindert in Aichach anderes Auto: Darin sitzt eine Polizistin In diesem Wagen saß ausgerechnet eine Polizeibeamtin, die sich gerade auf dem Heimweg befand. Anhand des von ihr übermittelten Kennzeichens wurde der Täter schnell ausfindig gemacht. Er gestand, die Warnbake gestohlen zu haben und gab sie bereitwillig heraus. Warum der junge Mann sie überhaupt mitgenommen hatte, ist laut Polizei nicht bekannt. Gegen den 23-Jährigen werden nun Ermittlungen wegen Diebstahls eingeleitet. (nsi)

Themen folgen