Dieb stiehlt Handy direkt vor Polizeidienststelle in Aichach

Ein Unbekannter hat am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr auf dem Stadtplatz in Aichach ein Handy von einem Fahrrad gestohlen. Das teilt die Polizei mit. Das Fahrrad stand dabei unmittelbar vor der Polizeidienststelle. Der 68 Jahre alte Radfahrer war für wenige Minuten in einem angrenzenden Geschäft. Als er zurückkam, stellte er fest, dass sein am Lenker befestigtes Handy entwendet wurde. Der Schaden läuft sich auf etwa 150 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter 08251/89890. (AZ)