Dieb stiehlt in Aichach hochwertiges Pedelec aus Garage

Ein bislang unbekannter Dieb hat in Aichach ein hochwertiges Pedelec gestohlen. Das Pedelec der Marke Cube stand in der Garage eines Einfamilienhauses an der Johannes-Brahms-Straße. Der Täter verschaffte sich nach Polizeiangaben am Mittwoch zwischen 18 und 19 Uhr Zutritt zu der Garage und nahm das vollgefederte Mountainbike mit.

Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Aichacher Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 08251/8989-11. (nsi)