Dieb stiehlt sakrale Gegenstände aus der Aichacher Stadtpfarrkirche

Aus der Aichacher Stadtpfarrkirche hat ein Dieb mehrere, teilweise sakrale Gegenstände gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat am Samstag gegen 10 Uhr. Der Wert der Beute beläuft sich laut Polizei auf einen mittleren zweistelligen Betrag. Die Polizeiinspektion Aichach ermittelt nun wegen eines Diebstahldeliktes und bittet Zeuginnen oder Zeugen um Hinweise unter 08251/8989-11.

Kripo ermittelt weiter nach Brandstiftung in Gallenbacher Kirche

Es ist der zweite Vorfall innerhalb weniger Tage in einer Kirche im Aichacher Stadtgebiet, der die Polizei beschäftigt. Wie berichtet, trieben am Donnerstag bislang unbekannte Brandstifter in der Kirche im Aichacher Stadtteil Gallenbach ihr Unwesen. Sie warfen unter anderem Kerzen und Altartücher auf den Boden und zündeten mehrere Gegenstände an. Das Feuer griff nicht auf die Kirche über, doch es blieben Brandspuren zurück. Die Polizei bezifferte den Schaden mit einem Betrag im unteren fünfstelligen Bereich. In diesem Fall ermittelt die Kripo Augsburg, die unter Telefon 0821/323-3821 um Hinweise auf die Täter bittet. In der Gallenbacher Kirche sind seit der Tat vorerst keine Gottesdienste möglich. (nsi)