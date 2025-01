Diebe stehlen Batterien aus Zugmaschine eines Lastwagens

Die Aichacher Polizei meldet einen kuriosen Diebstahl. Wie sie mitteilt, haben Unbekannte in der Nacht auf Dienstag zwei Fahrzeugbatterien aus einem geparkten Lastwagen-Gespann gestohlen. Das Fahrzeuggespann war in der Robert-Bosch-Straße in Aichach geparkt. Die aus der Zugmaschine entwendeten Batterien müssen laut Polizei aufgrund ihres Gewichts mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0. (ull)

