Diebe stehlen nicht abgesperrte Fahrräder am Aichacher Bahnhof

Am Aichacher Bahnhof stehlen drei Diebe am Samstagabend Fahrräder. Die Polizei stellt die Fahrräder kurz darauf sicher. Nun sucht sie die Eigentümer.

Drei Diebe haben am späten Samstagabend am Aichacher Bahnhof Fahrräder gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, wurden sie gegen 22.25 Uhr dabei beobachtet, wie sie je ein nicht abgesperrtes Fahrrad aus den Fahrradständern mitnahmen. Die Diebe flohen. Eine Polizeistreife fand die drei Fahrräder wenig später an der Münchener Straße. Sie lagen dort auf dem Gehweg.

Eigentümer der gestohlenen Räder sollen sich bei Aichacher Polizei melden

Die Polizei stellte sie sicher. Es handelt sich um Räder der Marke NSU in schwarz/silber, der Marke Hazard in schwarz/gelb sowie der Marke Cycle-Wolf in blau. Die Aichacher Polizeiinspektion bittet die Eigentümerinnen beziehungsweise Eigentümer, sich unter Telefon 08251/8989-0 bei ihr zu melden. (nsi)