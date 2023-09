Diebe stehlen Tische am Milchwerk in Aichach

In der Nacht vom 21. auf den 22. September haben Unbekannte die Tische vom Außenbereich eines Fast-Food-Restaurants entwendet. Sie waren mit einem Schloss gesichert.

Obwohl sie mit einem Schloss gesichert waren, haben Diebe in der Nacht von Donnerstag auf Freitag am Milchwerkgelände in Aichach zwei Tische vom Außenbereich eines Fast-Food-Restaurants gestohlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die etwas gesehen haben. Sie sollen sich unter 08251/89890 melden. (AZ)