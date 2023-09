Aichach

Diese Ausstellung in Aichach will die Herzen der Besucher ansprechen

Künstlerin Mandana Hanauer (links) stößt mit Gabriele Oehrlein an, die bei der Vernissage in der Aichacher Sparkassen-Galerie Gedichte vortrug.

Plus In der Sparkassen-Galerie in Aichach ist eine neue Ausstellung zu sehen. Mandana Hanauer aus Baindlkirch zeigt darin Holzskulpturen und Papierarbeiten.

Um die Sprache des Herzens geht es bei der aktuellen Ausstellung in der Sparkassen-Galerie in Aichach. Die Künstlerin Mandana Hanauer aus Baindlkirch (Gemeinde Ried) möchte mit ihren Holzskulpturen und Papierarbeiten Schönes in die Welt bringen. Bei der Vernissage gab es für das Publikum ein Schmankerl: Künstlerin und Autorin Gabriele Oehrlein trug eigene Gedichte und eine Geschichte vor, die sich Hanauer ausgesucht hatte.

Harmonie und Geborgenheit möchte Mandana Hanauer hiermit ausdrücken. Diese Arbeit ist aus ihrem Wunsch entstanden, dass jede Begegnung im Miteinander Herzensqualitäten fördert. Foto: Gerlinde Drexler

Schon als Kind hat die gebürtige Münchnerin viel gezeichnet und gebastelt. Kreativität spielte in ihrem Leben immer schon eine große Rolle. Neben ihrem erlernten Beruf als Speditionskauffrau nahm Hanauer regelmäßig Unterricht bei verschiedenen Künstlern. „Ihre künstlerische Entwicklung startete im malerischen Bereich“, führte Birgit Cischek, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Aichach-Friedberg, bei der Eröffnung aus. 1982 nahm Hanauer Unterricht in Ölmalerei und Radierungen.

