Diese Verkehrseinschränkungen gibt es am Mega-Wochenende in Aichach

Neben der Wila ist auch in der Aichacher Innenstadt am Wochenende einiges geboten. Das hat Folgen für den Verkehr und die Parkmöglichkeiten in der Stadt.

Die Planungen für das Megawochenende in Aichach sind bereits in den letzten Zügen. Alleine auf der Gewerbeschau Wila auf dem Volksfestplatz erwarten die Veranstalter rund 15.000 Besucherinnen und Besucher. Doch auch in der Innenstadt selbst dürfte das Besucheraufkommen groß werden. Denn neben der Wila findet am Freitagabend auf dem Stadtplatz ein Benefizkonzert zugunsten der Ukraine statt. Am Sonntag sind außerdem der Autosonntag, die Sonderschau "Nachhaltige Mobilität" und der verkaufsoffene Sonntag gleichzeitig in der Innenstadt. Dadurch gibt es einige Verkehrseinschränkungen in der Stadt.

Verkehr: Parkplätze am Stadtplatz in Aichach werden gesperrt

Am Freitag, 6. Mai, werden für das Benefizkonzert ab 14.30 Uhr die Parkplätze am Oberen Stadtplatz gesperrt. Ab 16.30 Uhr wird außerdem die Koppoldstraße für den Verkehr geschlossen. Der Beginn des Konzertes ist um 17 Uhr. Sobald die Besucherinnen und Besucher nach dem Konzert gegangen sind, wird die Straße wieder freigegeben.

Am Sonntag, 8. Mai, gilt ab sechs Uhr morgens für den gesamten Oberen und Unteren Stadtplatz sowie den Tandlmarkt in Park- und Halteverbot. Die Sperrung gilt bis abends 18 Uhr. Anwohner werden gebeten, ihre Fahrzeuge rechtzeitig zu entfernen. Außerdem ist der Stadtplatz am Sonntag in dieser Zeit für den Durchgangsverkehr gesperrt. (AZ/inaw)

