Aichach

vor 1 Min.

Digitale Vermessung: Drohne fliegt stundenlang über Aichacher Friedhöfe

Plus Über den Friedhöfen in Aichach sowie in den Stadtteilen war am Samstag eine Drohne zu sehen. Was manche Friedhofsbesucher irritierte, hatte einen bestimmten Grund.

Von Erich Echter

Ein leichtes Summen über den städtischen Friedhöfen in Aichach und mehreren Stadtteilen ließ am Samstag so manche Besucherinnen und Besucher einen irritierten Blick nach oben richten. Der Grund für das Summen: Eine Drohne zog ihre Runden. Es waren aber nicht etwa Hobbypiloten, die ihre Drohnen dort fliegen ließen.

