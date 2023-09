Diskussion im Aichacher Stadtrat um Dorfcharakter und Wohnungsnot

Plus Im Stadtrat plädieren die Grünen bei den Ecknacher Bebauungsplänen dafür, dass höher gebaut werden darf. Von zwei Räten bekommen sie teilweise Unterstützung.

Nachverdichtung ja, aber verträglich: Dafür sollen im Aichacher Ortsteil Ecknach zwei Bebauungspläne sorgen, die der Aichacher Stadtrat gerade aufstellt. Überraschend hat sich um beide im Stadtrat jetzt nochmals eine Diskussion entsponnen. Überraschend deshalb, weil die Abwägung der Stellungnahmen zu den Bebauungsplänen bereits im Bauausschuss vorberatend behandelt worden war. Dort waren fast alle Beschlussempfehlungen einstimmig gefasst worden.

Im Stadtrat stimmte nun die Fraktion der Grünen, teilweise unterstützt von Helmut Beck ( CSU) und Lothar Bahn (FWG), geschlossen gegen die Bebauungspläne. Warum, erklärte Magdalena Federlin, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, bevor es zunächst um den Bebauungsplan "Pfarrer-Steinacker-Straße" ging. Dieser soll im Ecknacher Ortskern an der Pfarrer-Steinacker-Straße dafür sorgen, dass das Ortsbild und der Dorfcharakter Ecknachs erhalten bleiben. Dort gibt es einige landwirtschaftliche Hofstellen, die nach ihrer Aufgabe mit Mehrfamilienhäusern neu bebaut werden könnten oder schon sind.