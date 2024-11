DKMS-Aktion: Wasserwacht Aichach ruft für erkranktes Mitglied zur Typisierung auf

Unter dem Motto „Lasst uns Leben retten“ hat die Wasserwacht Aichach eine große Typisierungsaktion gestartet. Die DKMS-Spendenaktion, die am Sonntag, 10. November, von 13 bis 17 Uhr im Pfarrzentrum St. Michael in Aichach stattfindet, ist für eines ihrer aktiven Mitglieder, das an Leukämie erkrankt ist. An der Aktion beteiligen sich auch die Freiwillige Feuerwehr Aichach und das Rote Kreuz (BRK). Am Aichacher Gymnasium waren die Schülerinnen und Schüler bereits aktiv geworden.

Der Spendenaufruf am Aichacher Gymnasium war für dieses Schuljahr bereits geplant gewesen. Er war aber vorgezogen worden, nachdem die Wasserwacht Aichach für eines ihrer Mitglieder zur Hilfe aufgerufen hatte. 45 Schüler der Q12 ließen sich am Deutschherren-Gymnasium (DHG) mit einem Wangenabstrich bei der DKMS aufnehmen. Weitere nahmen Flyer mit nach Hause, um sich dort noch intensiver mit dem Thema zu beschäftigen. Alle Schüler, auch diejenigen, die sich nicht typisieren lassen können, helfen mit, weiterzutragen, wie wichtig jeder einzelne Typisierte ist. Susanne Wagner, Beauftragte für Suchtprävention und Gesundheit, und Elisabeth Dietlinger von der SMV sind mit der Schulleitung stolz auf die Hilfsbereitschaft der Q12-Schüler des DHG.

Bei der Wasserwacht Aichach organisiert Thomas Tierauf, der technische Leiter der Wasserwacht, die Typisierungsaktion für die DKMS. Er hatte die Idee, zusammen mit anderen Blaulichtern die Aktion etwas größer aufzuziehen, um so eine größere Reichweite zu haben. Die Freiwillige Feuerwehr Aichach und die BRK-Bereitschaft werden am Sonntag ihre Fahrzeuge vorstellen. Auch die Wasserwacht stellt Boote aus und die Jugend der Wasserwacht bietet beim Kinderprogramm Spiele an. Interessierte bekommen Informationen zur Ersten Hilfe am Kind. Auf Spendenbasis wird es außerdem Kaffee und Kuchen geben.

„Unter 100 Typisierten kommt mindestens eine zur Stammzellspende, unter den jungen Leuten sind es noch mehr“, sagt Brigitte Lehenberger, ehrenamtliche Unterstützerin der DKMS. So stammen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg aktuell unter 20.500 Typisierten bereits 216 Stammzellspender. Die Aufnahme bei der DKMS ist möglich von 17 bis 55 Jahren, sofern keine schwerwiegenden genetischen, chronischen, entzündlichen oder blutbildenden Krankheiten vorliegen. Eine Erkältung, Schwangerschaft oder durchgefeierte Nacht sind kein Hinderungsgrund für die Aufnahme bei der DKMS. Als tatsächlicher Stammzellspender kommt man von 18 bis 61 Jahren in Frage. Ohne Altersgrenze ist die finanzielle Hilfe möglich. Für jede Typisierung fallen bei der DKMS Kosten in Höhe von 50 Euro an.

DKMS-Spendenkonto: IBAN: Kreissparkasse Tübingen, DE64 6415 0020 0000 2555 56, Verwendungszweck: WXH016.