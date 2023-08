Doch keine Fernwärme im Aichacher Süden: Huber zieht die Reißleine

Plus Die "Huber-Farm" aus Ecknach verzichtet auf die Pläne, Teile Ecknachs und Aichachs mit Wärme zu versorgen. Dafür gibt es mehrere Gründe. Einer davon ist das Geld.

Schon jetzt erzeugt Landwirt Manfred Huber aus Ecknach ( Aichach) mit seiner Biogasanlage Strom für etwa 1000 Haushalte. Im Februar 2022 präsentierte er noch viel weitreichendere Pläne. Die Huber GbR wollte weitere Gebäude in Ecknach und Teile des Aichacher Südens mit Fernwärme versorgen. Das Konzept war umfassend und stieß auf reges Interesse - dennoch hat Huber nun beschlossen: Es wird nicht realisiert.

Die Entscheidung, sagt Manfred Huber, sei ihm schwergefallen. "Ich hätte das gerne gemacht" - als Beitrag zur Energiewende, um Abhängigkeiten abbauen zu helfen, wie sie durch den Ukraine-Krieg so offensichtlich geworden sind, aber auch, um die Akzeptanz der Landwirtschaft zu verbessern, zählt er auf. Selbstverständlich sollte die Angelegenheit auch wirtschaftlich sein für den Familienbetrieb - und für diejenigen, die anschließen. Das aber lässt sich nicht mehr darstellen, so Huber.