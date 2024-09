Dokus über Plastikmüll und solidarisches Wirtschaften

Im Zuge der im Aichacher Stadtgarten am Sonntag, 29. September, von 10 Uhr bis 17 Uhr stattfindenden „future fair – Ja-Markt für Zukunft“ zeigt das Cineplex Kino in Aichach die beiden Filme „The North Drift – Plastik in Strömen“ und „Das Kombinat – Kann Wirtschaften auch solidarisch?“. Der Film „The North Drift“ am Freitag, 27. September, ist bereits so erfolgreich, dass mit über 500 Anmeldungen keine Reservierungen mehr möglich sind. Um 10.30 Uhr zeigt das Cineplex Aichach am Freitag, 27. September, „The North Drift“, ein Dokumentarfilm von Steffen Krones, der Ende März 2022 beim Copenhagen International Documentary Film Festival seine Premiere feierte.

