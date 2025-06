E-Scooter-Fahrer fährt ohne Kennzeichen und steht vermutlich unter Drogen

Ein E-Scooter-Fahrer ist ohne Versicherungskennzeichen und vermutlich unter Drogeneinfluss von der Polizei kontrolliert worden. Wie die Polizei mitteilte, kontrollierten die Beamten den 41-Jährigen am Mittwoch gegen 17.50 Uhr in der Martinstraße in Aichach, weil kein Kennzeichen an seinem E-Scooter angebracht war. Wie sich herausstellte, war der E-Scooter nicht versichert.

Zudem stellten die Beamten fest, dass der Mann drogentypische Auffälligkeiten aufwies. Deshalb verhinderten sie die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutabnahme. Gegen den 41-Jährigen wird nun wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz und dem Straßenverkehrsgesetz ermittelt. (hop)