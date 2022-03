Aichach schaltet in der "Earth Hour" die Lichter aus

Die Stadt Aichach beteiligt sich an der internationalen Klimaschutzaktion "Earth Hour". Sie hüllt Bauwerke am Samstag für eine Stunde in symbolische Dunkelheit.

"Licht aus für einen friedlichen und lebendigen Planeten!" - Unter diesem Motto steht die Klimaschutzaktion "Earth Hour" (auf Deutsch: "Erdstunde"), an der sich die Stadt Aichach auch in diesem Jahr wieder beteiligt. Sie schaltet am Samstag, 26. März, um 20.30 Uhr eine Stunde lang die Lichter an einigen Gebäuden in der Innenstadt ab.

Zur "Earth Hour" ruft alljährlich die Natur- und Umweltschutzorganisation World Wide Fund For Nature (WWF) am 26. März auf. Bekannte Bauwerke stehen in symbolischer Dunkelheit – in diesem Jahr jedoch nicht nur, um ein gemeinsames Zeichen für den Erhalt der Lebensgrundlagen, sondern auch für den Frieden zu setzen. Die "Earth Hour" steht als größte Klimaschutzaktion der Welt dafür, Menschen über Grenzen hinweg zum Schutz der Erde zusammenzubringen.

An den Kirchen und Toren in Aichach wird es dunkel

In Aichach wird es unter anderem dunkel an der Spitalkirche, am Kirchturm der Stadtpfarrkirche, am Verwaltungsgebäude am Tandlmarkt mit Eichenhain, am Oberen Tor, am Unteren Tor, das zur Zeit abends in den ukrainischen Landesfarben Gelb-Blau und mit der Friedenstaube illuminiert wird, am Feuerhaus und am Tor im Badgässchen. Außerhalb der Innenstadt wird die Beleuchtung beim Sisi-Schloss in Unterwittelsbach, beim Jugendzentrum, dem San-Depot und am Bauhof abgeschaltet.

Bürgermeister Klaus Habermann fordert alle Bürgerinnen und Bürger auf, sich ebenfalls zu beteiligen: "Die Earth Hour steht in diesem Jahr nicht nur für Klima- und Umweltschutz, sondern auch für Solidarität mit den Opfern des Krieges in der Ukraine." Mit dem symbolischen Lichtausschalten könnten am 26. März auch alle Aichacherinnen und Aichacher ein Zeichen für Frieden, Klimaschutz und einen lebendigen Planeten setzen.

Anmeldung zur Earth Hour im Internet

Dinner in the Dark, Verstecken spielen mit den Kindern, malen mit Leuchtfarben: Der WWF lädt alle ein, bei der Earth Hour digital mitzumachen und unter dem Hashtag #LichtAus und #EarthHour davon zu erzählen. Eine Anmeldung zu der Aktion ist möglich im Internet unter www.wwf.de/earth-hour. Die Earth Hour des WWF findet dieses Jahr bereits zum 16. Mal statt. Ihren Anfang nahm die Aktion im Jahr 2007 in Sydney. Mittlerweile wird die "Stunde der Erde" auf allen Kontinenten in mehr als 180 Ländern veranstaltet. Weltweit nehmen mehr als 7000 Städte teil, allein in Deutschland waren es 585 im letzten Jahr. (AZ)