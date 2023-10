Die Pfarrei Ecknach hat dreifachen Grund zu feiern

Plus Im Aichacher Ortsteil Ecknach feiert die Kirchengemeinde am Sonntag 50 Jahre Kindergarten, 50 Jahre neues Kirchenschiff und den Abschluss der Kirchenrenovierung.

Die Pfarrei Ecknach hat am Kirchweihsonntag, 15. Oktober, gleich mehrere Gründe zu feiern: den Abschluss der Renovierung der Pfarrkirche St. Peter und Paul mit dem historischen Chorraum und Turm sowie 50 Jahre Kindergarten Ecknach und neues Kirchenschiff. Nach einem Festgottesdienst um 10 Uhr wird in der Turnhalle gefeiert.

Im Jahre 1970 reifte in der damaligen Kirchengemeinde der Gedanke, eine neue Pfarrkirche mit 400 bis 450 Plätzen und auf dem Grundstück des alten Pfarrhofs einen Kindergarten, ein kleines Pfarrheim und einen Pfarrhof zu bauen. Treibende Kraft war der Klingener Pfarrer Johann Sosnik, der damals Ecknach vikariierte. Zuerst sollten alle Gebäude auf dem Grundstück des alten Pfarrhofs entstehen. Die alte Kirche sollte stehen bleiben und als Sakraments- und Andachtskapelle dienen. Wegen der weiteren Baulast, die auf die Kirchenverwaltung zukam, sollte die alte Kirche dann doch weichen, um Platz für eine neue zu machen. Das erlaubte aber das Landesamt für Denkmalpflege nicht. Abgebrochen werden durfte nur das Kirchenschiff; Chor und Turm mussten erhalten werden.