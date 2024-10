Diesel oder Heizöl in der Aichacher Kanalisation: Polizei ermittelt

Ein bislang unbekannter Täter hat offenbar Diesel oder Heizöl in der Kanalisation entsorgt. Wie die Polizei mitteilte, fiel in der Kläranlage Aichach die Gewässerverunreinigung optisch und aufgrund des Geruches auf. Online-Messungen in der Kläranlage bestätigten die Vermutung.

Polizei: Entsorgung muss im Bereich des Stadtteils Ecknach passiert sein

Das Wasserwirtschaftsamt war vor Ort und entnahm Proben. Sie werden aktuell ausgewertet. Nach Angaben der Aichacher Polizei muss die Entsorgung im Bereich des Stadtteils Ecknach erfolgt sein. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 08251/8989-11. (nsi)