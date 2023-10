Platter Reifen und ein abgebrochenes Frontlicht: Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitag ein Kinderfahrrad beschädigt.

Am Freitag zwischen 17 und 18 Uhr ist das Fahrrad eines Elfjährigen in Ecknach beschädigt worden. Laut Polizei stellte er sein Rad vor einem Gasthof in der Uferstraße ab. Als der Junge zurückkehrte, fand er sein Fahrrad mit einem platten Reifen und einem abgebrochenen Frontlicht auf dem Boden liegend vor. Der Schaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Beitrag geschätzt. Die Polizei sucht nach Zeugen, sie sollen sich unter 08251/89890 melden. (AZ)