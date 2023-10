Mit einem Gottesdienst findet die Renovierung von St. Peter und Paul ein Ende

Plus Rund 300 Ecknacherinnen und Ecknacher kommen zum Festgottesdienst nach Ecknach. Dabei werden auch zwei Jubiläen gefeiert.

Mit einem Festgottesdienst haben die Ecknacher am Sonntag den Abschluss der Renovierung von St. Peter und Paul, den 50. Geburtstag des Kinderhauses und 50 Jahre Anbau des Kirchensaals gefeiert. Gemeinsam mit Ecknachs ehemaligem Pfarrherrn Gabriel Vollmann zelebrierte Stadtpfarrer Herbert Gugler die Messe, die musikalisch vom Ecknacher Kirchenchor umrahmt wurde. Anschließend wurde in der Schulturnhalle weitergefeiert.

Die Pipinsrieder Musikanten spielten einen schneidigen Marsch am Vorplatz des Kinderhauses, als Vereine und Bürgerschaft sich einfanden und zum Kirchenzug aufstellten. Angeführt von den Musikanten, der Geistlichkeit und den Vereinen ging es zum Gotteshaus. Im Zug mitmarschierte Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann, sein Vize Josef Dußmann und mehrere Stadträte.