Mit über einem Promille am Steuer eines Lastwagens

Beim Anliefern von Waren im Aichacher Stadtteil Ecknach fällt bei einem Lastwagenfahrer Alkoholgeruch auf. Die Polizei beschlagnahmt seinen Führerschein.

Ein betrunkener Lastwagenfahrer ist am Dienstag gegen 14.35 Uhr der Aichacher Polizei gemeldet worden. Der Mann war beim Anliefern mit deutlichem Alkoholgeruch aufgefallen. Eine Streife, die die Meldung vor Ort überprüfte, bestätigte den Verdacht. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab um 14.41 Uhr einen Promillewert von etwa 1,36, berichtet die Polizei.

Der 43-jährige, aus dem Ausland stammende Lastwagenfahrer mit Wohnsitz in Bayern, gab auf Nachfrage an, nicht unter Alkoholeinfluss gefahren zu sein. Er machte Nachtrunk geltend, hätte also erst nach der Fahrt getrunken. Eine Auslesung der Fahrerkarte des Lastwagenfahrers widerlegte jedoch seine Angaben, so die Polizei. Es hätten mindestens zwei relevante Fahrten unter Alkoholeinfluss festgestellt werden können.

Zwei Blutentnahmen im Aichacher Krankenhaus

Aufgrund der Angaben des Lastwagenfahrers wurden zwei Blutentnahmen angeordnet, die eine Ärztin im Krankenhaus Aichach vornahm. Der Führerschein des Lkw-Fahrers wurde beschlagnahmt und an die Staatsanwaltschaft Augsburg übersendet. (bac)