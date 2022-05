Aichach-Ecknach

vor 36 Min.

Unbekannter besprüht Reisebus vor Ecknacher Gasthaus

Nach einer Sprühattacke auf einen Reisebus in Ecknach sucht die Aichacher Polizei nun Zeugen.

Der Reisebus war am Donnerstag auf einem Parkplatz an der Uferstraße in Ecknach abgestellt. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

Eine unliebsame Überraschung erlebte der Fahrer eines Reisebusses, den er am Donnerstag vor einem Gasthaus im Aichacher Stadtteil Ecknach abgestellt hatte. Als er zu dem Fahrzeug zurückkehrte, war dieser mit Farbe besprüht. Besprühter Reisebus in Ecknach: Aichacher Polizei sucht nun Zeugen Der Bus wurde laut Polizei etwa gegen 18.15 Uhr auf dem Parkplatz an der Uferstraße verunstaltet. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Die Polizei Aichach hofft nun auf Hinweise von Zeugen, 08251/8989-0. (jca)

