Aichach

vor 17 Min.

Edle Gefährte geben sich in Aichach ein Stelldichein

Über 100 Old- und Youngtimer kamen am Sonntag zur Wittelsbacher Oldtimerschau nach Aichach.

Plus Trotz Regens kommen über 100 historische Fahrzeuge zur Wittelsbacher Oldtimerschau nach Aichach. Die Eigentümer erzählen von ihren Schätzen.

Nobelkarossen, Kleinwagen und Motorräder aus verschiedenen Epochen der Automobilgeschichte waren am Sonntag bei der Wittelsbacher Oldtimerschau am Aichacher Stadtplatz zu sehen. Gefehlt haben Autos aus den 1920er- und 30er-Jahren. Wegen des schlechten Wetters dürften einige Besitzer und Besitzerinnen ihre Gefährte lieber in der Garage gelassen haben.

Organisiert hat das Treffen der Motorsportclub Lech-Schmuttertal. Trotz leichten Regens waren gegen 11 Uhr über 100 der 130 gemeldeten Teilnehmer und Teilnehmerinnen angekommen. Meist waren es Fahrzeuge aus den 1950er- bis 80er-Jahren. „Wir sind mit der Teilnahme recht zufrieden“, sagte Vereinschef Richard Miller. Der Verein übernahm auch die Wertung aller Oldtimer und Sammlerfahrzeuge.

