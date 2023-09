Ehepaar stürzt in Aichach mit ihren Fahrrädern

Am Dienstagnachmittag stürzt auf dem Wittelsbacher Weg erst die Frau vom Rad. Auch ihr Partner kann nicht mehr rechtzeitig bremsen. Beide müssen im Krankenhaus behandelt werden.

Bei einem Ausflug mit dem Fahrrad ist ein Ehepaar aus dem Landkreis Aichach-Friedberg am Dienstagnachmittag verletzt worden. Laut Polizeimitteilung waren die beiden gegen 14.30 Uhr in Aichach auf dem Wittelsbacher Weg mit ihren E-Bikes unterwegs, als die Frau alleinbeteiligt stürzte. Der hinter ihr fahrende Ehemann konnte nicht mehr ausweichen und stürzte ebenfalls. Das Paar wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)