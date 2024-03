Ehrenwerter Einsatz der Helfer beim Ramadama

Plus Es ist aller Ehren wert, wie viele Helfer beim Ramadama in Aichach mitmachten. Umso unverständlicher ist, warum sie überhaupt Hinterlassenschaften anderer einsammeln müssen.

Es ist unglaublich, wie viel und welchen Unrat die Müllsammler bei den Ramadama-Aktionen entdecken, die derzeit im Wittelsbacher Land stattfinden. Über 2000 Kinder und Erwachsene waren allein am Freitag und Samstag in Aichach und den Stadtteilen unterwegs. Dass so viele Menschen angepackt haben und in vielen weiteren Gemeinden in den nächsten Wochen noch anpacken werden, ist fantastisch. Gleichzeitig ist es ein Unding, dass so viele Freiwillige in stundenlanger Arbeit den Dreck anderer wegmachen müssen.

Zumal nicht alles, was gefunden wurde und wird, achtlos weggeworfener oder "verlorener" Müll ist. Ein lose Plastiktüte fliegt tatsächlich mal davon, wenn man nicht aufpasst; ein Papiertaschentuch rutscht vielleicht aus der Hosentasche – so unschön beides ist.

