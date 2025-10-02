Icon Menü
Aichach ehrt Marianne Sägebrecht und Gisela Schneeberger mit ihrem eigenen Stern

Aichach

Sägebrecht und Schneeberger: Ihre Sterne gehen in Aichach auf

Die beiden Schauspielerinnen enthüllen ihre Ehrentafeln auf dem Aichacher Walk of Fame. Schneeberger trägt sich ins Goldene Buch der Stadt ein.
Von Gerlinde Drexler
    Mit einer Plakette auf dem Walk of Fame würdigen Aichach und der Rotary-Club die Schauspielerin Gisela Schneeberger: (vorne von links) Dieter Nitzsche von den Rotariern, Schneeberger, Bürgermeister Klaus Habermann und Zweiter Bürgermeister Josef Dußmann.
    Mit einer Plakette auf dem Walk of Fame würdigen Aichach und der Rotary-Club die Schauspielerin Gisela Schneeberger: (vorne von links) Dieter Nitzsche von den Rotariern, Schneeberger, Bürgermeister Klaus Habermann und Zweiter Bürgermeister Josef Dußmann. Foto: Gerlinde Drexler

    Der Walk of Fame in Hollywood ist das Vorbild. In Aichach gibt es seit zehn Jahren eine kleine, sehr viel bescheidenere Ausgabe. Zum Jubiläum des Aichach Filmfestivals enthüllten die Stadt und der Rotary Club Schrobenhausen-Aichach damals zum ersten Mal „Sterne“ auf dem Walk of Fame, also dem Weg des Ruhmes, am Tandlmarkt. Er trägt fünf Tafeln und ist nun um zwei Namen reicher: Marianne Sägebrech und Gisela Schneeberger. Die Organisatoren des Filmfestivals würdigten die beiden bayerischen Schauspielerinnen jeweils mit einem eigenen „Stern“. Sägebrecht äußerte bei der Enthüllung am Dienstag einen besonderen Wunsch.

