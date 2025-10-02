Sägebrecht und Schneeberger: Ihre Sterne gehen in Aichach auf

Der Walk of Fame in Hollywood ist das Vorbild. In Aichach gibt es seit zehn Jahren eine kleine, sehr viel bescheidenere Ausgabe. Zum Jubiläum des Aichach Filmfestivals enthüllten die Stadt und der Rotary Club Schrobenhausen-Aichach damals zum ersten Mal „Sterne“ auf dem Walk of Fame, also dem Weg des Ruhmes, am Tandlmarkt. Er trägt fünf Tafeln und ist nun um zwei Namen reicher: Marianne Sägebrech und Gisela Schneeberger. Die Organisatoren des Filmfestivals würdigten die beiden bayerischen Schauspielerinnen jeweils mit einem eigenen „Stern“. Sägebrecht äußerte bei der Enthüllung am Dienstag einen besonderen Wunsch.

Gerlinde Drexler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86551 Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gisela Schneeberger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis