Ehrungen waren der Höhepunkt der Aichacher VdK-Versammlung

Knapp 80 Gäste und Mitglieder waren zur Jahreshauptversammlung des VdK-Ortsverbandes Aichach gekommen. Die Zahl der Mitglieder erhöhte sich in den vergangenen 15 Jahren von 650 auf 1148. Der Altersdurchschnitt liegt bei 64 Jahren. Beim Totengedenken gedachten die Anwesenden besonders Inge Gelfert, die viele Jahre den Vorsitz beim Ortsverband innehatte. Höhepunkt der Veranstaltung waren die Ehrungen.

Im vergangenen Jahr hatte der VdK Aichach zwei Tagesfahrten nach Neumarkt in der Oberfpalz und nach Biburg zur Ölmühle Hartmann mit Einkehr im Kloster Oberschönenfeld gemacht. Die Drei-Tagesfahrt ging an die Mosel. Ein Besuch des Kreisverbands und einigen Vorstandmitgliedern der 42 Ortsverbände in Aichach war ein besonderes Highlight. Die Gäste waren von Bürgermeister Klaus Habermann begrüßt worden, Hans Hötschel hatte beim Stadtrundgang Interessantes von Aichach erzählt.

Heuer ist unter anderem eine Drei-Tagesfahrt in den Schwarzwald und ins Elsass geplant. Eine Tagesfahrt geht zu den Osterbrunnen in die Fränkische Schweiz und eine zu Weleda, Naturgarten und Kosmetik, in Schwäbisch Gmünd mit anschließendem Besuch des Mercedes-Benz-Museums in Stuttgart. Es können sich auch Nichtmitglieder anmelden.

Der Höhepunkt war die Ehrung zahlreicher Mitglieder, die Ehrenurkunden, Abzeichen und ein Präsent erhielten, verbunden mit einem herzlichen Dank für die Treue. Geehrt wurden: 40 Jahre: Bürgermeister Klaus Habermann, Fritz Ertl, 30 Jahre: Arno Geißler, 20 Jahre: Sonja Salzmann, Ursula Hoffmann, Ursula Merz, Gerhard Fronhoff, Wilhelm Gutmann, Karin Schlickenrieder, Anna Mair, 10 Jahre: Petra Geißler, Waltraud Baumann, stellvertretender Vorsitzender Wolfgang Kragl, Josef Ostermayr.

