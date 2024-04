Aichach

Ein Abend voller Perfektion und Leidenschaft

Das Trio Paargold begeisterte in der ausverkauften Grundschule Aichach-Nord: (von links) Peter Maklar, Laura Klotzsch und Christine Biolek.

Plus Das Trio Paargold erntet mit seinem Konzert in der ausverkauften Aula der Grundschule Aichach-Nord Bravo-Rufe und stürmischen Applaus.

Von Manfred Zeiselmair

„Gitarre – Gesang – Gefühl“. Die Ankündigung der Stadt Aichach für das Konzert des Trios Paargold liest sich auf den ersten Blick relativ nüchtern und sachlich. Dass viel mehr dahintersteckt, durften die 280 Besucherinnen und Besucher bei ihrem Konzert in der ausverkauften Grundschule Aichach-Nord erleben.

Vorweg gesagt: Es wurde ein Abend voller Perfektion und Leidenschaft. Für Perfektion bürgt der Name Peter Maklar, dessen Gitarre seit mehr als 50 Jahren zu seinen ständigen Begleitern zählt. Man spürt an diesem Abend aber nicht nur diese enge Verbundenheit zu seinem Instrument. Durch das vertraute, scheinbar blinde Zusammenspiel des erfahrenen Aichacher Berufsmusikers mit den beiden jungen charismatischen Sängerinnen Christine Biolek (30) und Laura Klotzsch (22) rückt das Gefühlvolle in den Vordergrund. Perfektion und Leidenschaft treffen aufeinander und verschmelzen zu einer außergewöhnlichen Symbiose. Es wird ein Abend zum Zurücklehnen und Seele baumeln lassen, der nur – und immer wieder – von begeisterten Beifallsbekundungen unterbrochen wird.

