Aichach

vor 36 Min.

Ein Aichacher Stadtplatz ohne Busse bedeutet mehr Verkehr für Schulstraße

Plus Der Augsburger Verkehrsverbund hält eine Verlagerung der Haltestellen zwar für möglich. Er fürchtet, dass der ÖPNV im Stadtgebiet an Attraktivität verliert.

Von Christian Lichtenstern

Die Verlagerung der Bushaltestellen vom Aichacher Stadtplatz ist grundsätzlich machbar, auch wenn an der Martinstraße nur eine Haltestelle in Fahrtrichtung möglich ist. Das mindert aber die Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) im Stadtgebiet insgesamt und hat auch eine Reihe von Nachteilen für andere Straßenanwohner im Stadtkern, insbesondere an der Schulstraße. Das ist die Zusammenfassung der Stellungnahme des Augsburger Verkehrsverbundes (AVV) zu den Plänen der Stadt. Im Bauausschuss des Stadtrats wurde jetzt ein Konzept des AVV vorgestellt und auch über Alternativen diskutiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen