vor 32 Min.

Ein Banker hängt seinen Job an den Nagel und wird Schriftsteller

Plus Oliver Ißl, aufgewachsen in Aichach, hat genug von der Welt der Zahlen. Er will nur noch schreiben. Sein erster Kriminalroman ist bereits erschienen.

Von Carina Kein Artikel anhören Shape

Sein ganzes bisheriges Berufsleben lang hatte Oliver Ißl mit Zahlen zu tun. Der 41-Jährige, geboren und aufgewachsen in Aichach, hat vor einiger Zeit seinen Drang zum Schreiben entdeckt. Der ist so groß geworden, dass Ißl seinen Job als Banker in Frankfurt am Main von einem Tag auf den anderen an den Nagel hängte und jetzt nur noch für die Schriftstellerei lebt. Seinen ersten Kriminalroman hat er bereits unter dem Pseudonym Sebastian Oliver veröffentlicht.

