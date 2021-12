Ein Besuch auf der Intensivstation des Aichacher Krankenhauses wühlt auf

Plus Wie Klinikseelsorgerin Julia Winter bei Besuchen auf der Intensivstation in Aichach eine professionelle Distanz wahren kann. Sie trifft oft auf Impfgegner, die Corona haben.

Mit Schutzanzug, Handschuhen, Haarnetz, Maske und einem Gesichtsschutz geht Julia Winter auf die Intensivstation im Aichacher Krankenhaus. Die 32-Jährige ist Pastoralreferentin in der Pfarreiengemeinschaft Aichach. Zu ihren Aufgaben gehört auch die Klinikseelsorge. Winter beschreibt ihre Arbeit auf der Intensivstation als "intensiver und konzentrierter" als auf der Normalstation. Aufgewühlt war Stadtpfarrer Herbert Gugler, als er zum ersten Mal auf der Corona-Station die Krankensalbung erteilte.