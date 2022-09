Aichach

Ein Gemeinschaftswerk erringt den Aichacher Kunstpreis 2022

Plus Das Teppichprojekt einer Klasse der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg will vom Publikum im San-Depot erlebt werden. Was die Schöpfer über ihr Werk sagen.

Eine Gruppe von 29 Studierenden der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg ist die neue Aichacher Kunstpreisträgerin. Die Klasse von Professorin Lena Ziese erhielt den Preis im Rahmen der Vernissage der Kunstpreis-Ausstellung am Sonntagnachmittag im Aichacher San-Depot für ihr Teppich-Projekt überreicht. Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann, Sparkassen-Vorsitzende Birgit Czischek und Kunstvereins-Chef Werner Plöckl als gemeinsame Veranstalter konnten zu dem Festakt neben Landrat-Stellvertreter Manfred Losinger und Aichachs Kulturreferent Helmut Beck etwa 120 Kunstliebhaber und Künstler begrüßen.

