Ein Inder wird Pfarrer in Affing

Der Affinger Pfarrer Max Bauer, der nach Ehekirchen geht, verkündet die Nachricht im Gottesdienst. Der Wechsel erfolgt im kommenden Herbst.

Die Pfarrgemeinde Affing bekommt einen neuen Pfarrer. Seit einigen Wochen ist bereits bekannt, dass sich Pfarrer Maximilian Bauer nach zehn Jahren verabschieden und nach Ehekirchen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wechseln wird. Nun ist auch klar, wer seine Nachfolge in Affing im September antreten wird. Am Wochenende gab Pfarrer Bauer in den Gottesdiensten bekannt, dass Pater Thomas Payappan CMI künftig für dieses Gebiet im Westen des Landkreises Aichach-Friedberg seelsorgerisch zuständig sein wird.

Pfarrer Max Bauer, hier bei einer Kommunionfeier im Jahr 2022, verlässt Affing. Foto: Josef Zwettler (Archivbild)

Der Inder war bisher für die Kirchengemeinden Welden, Reutern und Adelsried im Landkreis Augsburg verantwortlich. Im vergangenen Jahr kam auch noch Bonstetten dazu. Die drei Buchstaben CMI stehen als Abkürzung für die indische Ordensgemeinschaft Carmelites of Mary Immaculate, der er angehört.

Pfarrer Bauer hat schon mit Nachfolger telefoniert

Pfarrer Bauer bestätigte diesen Wechsel auf Anfrage unserer Redaktion, vergangene Woche war er von der Diözese in Augsburg darüber informiert worden. Darauf suchte er telefonisch den Kontakt mit seinem Mitbruder: "Da hat er einen angenehmen Eindruck gemacht." Mehrere Priester aus Indien wirken bereits in der Nachbarschaft von Affing, Pater Thomas in Rehling sowie die Patres Babu und Nirdosh in der Pfarreiengemeinschaft Aindling.