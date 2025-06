Ein Jahr voller Höhepunkte und ein neues Vorstandsteam

Die Mitglieder des Vereins „Gemeinsam für Eine Welt – Aichach“, der hinter dem Aichacher Weltladen steht, trafen sich zu ihrer jährlichen Versammlung. Seit dem letzten Treffen war viel passiert. Ursula Göb präsentierte den Tätigkeitsbericht. Im Mittelpunkt stand 2024 das 20-jährige Jubiläum des Weltladens, das am 21. September gefeiert wurde. Der Aktionstag bot ein buntes Programm: Neben Livemusik und einer Tombola lockten unter anderem ein fairer Brunch sowie Verkaufsstände. Die Einnahmen kamen der „Gesellschaft für bedrohte Völker“ zugute.

Weitere Highlights im vergangenen Jahr waren die kreative Schaufenstergestaltung durch Schülerinnen und Schüler der Mittelschule, der Realschule und des Gymnasiums, der Kinotag mit dem Film „Zeit für Utopien“ in Kooperation mit den Kinofreunden Aichach sowie die Teilnahme am Alternativen Christkindlsmarkt und an der Future Fair. Anklang fanden auch die Renovierungen im Weltladen, der unter der Leitung von Anja Schnappauf bis 2026 schrittweise modernisiert wird. 2024 wurde der Kassen- und Schaufensterbereich heller und offener gestaltet. Der Laden ist nun auch von außen gut einsehbar.

Neben dem Rückblick stand die Neuwahl des Vorstands an. Brigitte Schulte wurde als 1. Vorstand bestätigt. Neu dabei ist Susanne Dorn, künftig 2. Vorstand. Gertrud Drexel verabschiedete sich als Kassiererin, die Nachfolgerin ist Angelika Bronner. Das Schriftführeramt übertrug Hasso von Busse an Ursula Schindler. Auch bei der Kassenprüfung gab es einen Wechsel: Neben Martin Schneider, der im Amt bleibt, wurde Helmut Frede neu gewählt und tritt die Nachfolge von Irene Geiger an. Nicht zu kurz kam auch die Ehrung jener, die etwas kürzertreten möchten. Besonders gewürdigt wurden die Gründungsmitglieder Bette Schlaphof und Ursula Göb für ihren jahrelangen Einsatz.

