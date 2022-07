Ein Musical in Aichach über den Mut, an seinen Traum zu glauben

Plus Der Jugendchor des Deutschherren-Gymnasiums Aichach führt "Emelie - voll abgehoben" auf. Die Premiere ist ausverkauft.

Immer nur Muschelsuppe essen – davon hat Emelie die Nase voll. Sie gehört zu einer Gruppe von Menschen, deren Vorfahren vor 100 Jahren auf einer Südseeinsel gestrandet waren. Welchen Traum die Tochter des Inselkönigs verfolgt, erzählt das Musical "Emelie – voll abgehoben", das der Jugendchor des Deutschherren-Gymnasiums Aichach zusammen mit Solisten aus Orchester und Band aufführt. Die Premiere am Freitag war ausverkauft. Am Samstag fand noch eine zweite Vorstellung statt.