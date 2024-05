Aichach

Ein Neubau und eine Dachterrasse in der Aichacher Altstadt

Plus Zwei Bauvorhaben in der historischen Altstadt sind Thema im Bauausschuss des Aichacher Stadtrats. Was am Stadtplatz und am Büchel geplant ist.

Von Claudia Bammer

Ein Haus direkt am Aichacher Stadtplatz soll eine Dachgaube und eine Dachterrasse bekommen. Der Bauantrag lag nun im Bauausschuss vor.

Die Dachgaube soll im dritten Obergeschoss des Gebäudes, dem Dachgeschoss, nach Westen hin eingebaut werden - also auf der dem Stadtplatz abgewandten Seite. Ebenso nach Westen ist eine neue, gut sieben auf knapp 5 Meter große Dachterrasse vorgesehen. Weil in dem Bereich alle Gebäude grenzbebaut sind, können die Abstandsflächen nicht eingehalten werden. Weil das auch auf die Nachbargebäude zutrifft, erteilte der Ausschuss trotzdem einstimmig sein Einvernehmen.

