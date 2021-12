Ein Teil der Aichacher Bahnhofstraße wird zur plakatfreien Zone

Plus Die Mehrheit im Aichacher Stadtrat hält diesen neu gestalteten Eingang zur Altstadt für besonders schützenswert.

Zu seiner letzten Sitzung in diesem Jahr trat der Aichacher Stadtrat am Donnerstagabend zusammen. Die Tagesordnung war schnell abgehandelt. Diskutiert wurde unter anderem noch einmal über die neue Plakatierungsverordnung für die Stadt. Wie schon der Finanzausschuss zuvor war auch der Stadtrat der Meinung, dass neben dem Stadtplatz auch ein Teil der Bahnhofstraße künftig von Plakaten frei bleiben solle.