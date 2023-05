Aichach

vor 34 Min.

Ein Ukulele-Orchester musiziert bei "KaraUke" in Mauerbach

Benni Benson (Mitte stehend, Uke, Gesang), Michi Dannhauer (links dahinter, Bass-Uke) und Jakob Mader (Drums) vom ALOHA Express aus Augsburg luden zum ersten Obermauerbacher KaraUke-Abend ein – und der ganze Canada-Saal spielte und sang begeistert mit. Auf der Bühne links Peter Sedlmeyr, der zwei Songs am Kontrabass begleitete.

Plus Rund 100 Ukulele-Fans spielen im Canada im Aichacher Stadtteil Mauerbach. Warum die hawaiianische Mini-Gitarrre so viele Menschen aus der Region glücklich macht.

Von Manfred Zeiselmair Artikel anhören Shape

Es war wohl das größte Ukulele-Orchester, das jemals im Wittelsbacher Land zusammen musiziert hat. Und das ohne vorher ein einziges Mal geprobt zu haben. Die meisten Mitspieler haben sich vielmehr zum ersten Mal gesehen. Wo? Im Canada-Saal im Aichacher Stadtteil Obermauerbach, und zwar beim ersten KaraUke-Abend.

"Seit Wochen ausverkauft", vermeldete Canada-Wirt Rainer Knauer und sprach von einem regelrechten Hype, der von Augsburg aus offensichtlich nun auch Altbayern erreicht hat. Tatsächlich war der "Ball-Room" mit mehr als 100 Besuchern brechend voll. Jung und Alt waren gekommen und nahezu jeder hatte seine eigene Ukulele mitgebracht. Auf Wunsch wurden die Instrumente am Eingang gestimmt. Wer keine Ukulele hatte, lieh sich eine aus. Peter Sedlmeyr vom Aichacher Musikhaus hatte zwanzig Leihinstrumente dabei. "Ukulele-Spielen macht glücklich", behauptet Sedlmeyr schon seit Jahren – und er sah sich im Laufe des Abends in seiner Überzeugung bestätigt. Tatsächlich schien es in kürzester Zeit möglich zu sein, mit der hawaiianischen Mini-gitarre nahezu jeden Song zu begleiten. Zudem war die gute Laune im Saal weder zu übersehen noch zu überhören.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen