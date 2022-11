Aichach

Ein virtueller Martinsumzug führt durch Aichach

Überall im Wittelsbacher Land finden Martinsumzüge statt. In Aichach kann man individuell teilnehmen - virtuell per Smartphone und Laterne.

Plus Mit Smartphone und mit Laterne können Kinder und Erwachsene an mehreren Stationen in der Aichacher Altstadt viel über das Leben und Wirken des Heiligen erfahren.

Von Inge von Wenczowski Artikel anhören Shape

In den Tagen um den 11. November ziehen singende Kinder mit ihren Laternen beim Martinsumzug durch die Straßen. Die katholisch geprägten Laternenumzüge zum Gedenken an Sankt Martin werden seit dem 19. Jahrhundert abgehalten und haben noch immer ungebrochenen Zulauf. Umso härter traf viele die wegen Corona verordnete Zwangspause in den vergangenen Jahren. Am ehemaligen Arbeitsplatz der jetzigen Aichacher Pastoralreferentin Julia Winter in Gersthofen entstand die Idee, einen virtuellen Martinsumzug anzubieten. So sollten die Eltern die Möglichkeit haben, zusammen mit ihren Kindern ganz individuell abends oder am Wochenende daran teilzunehmen. Heuer gibt's wieder Martinsfeiern - und dazu einen Stationenweg durch die Aichacher Innenstadt.

