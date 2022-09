Ein Wittelsbacher kommt zur Ausstellungseröffnung im Feuerhaus

Plus Die Ausstellung "Aichach – Wiege der Wittelsbacher" zeigt die Verbindung zwischen der Stadt und der Adelslinie. Tassilo Prinz von Bayern erzählt eine Anekdote.

Etwa 50 Sekunden dauert der Schwarz-Weiß-Film über den Besuch König Ludwigs III. in Aichach im Jahr 1914. Sein Nachfahre, Tassilo Prinz von Bayern, sah ihn am Freitagabend beim Besuch der Ausstellung "Aichach – Wiege der Wittelsbacher" im Feuerhaus zum ersten Mal und war beeindruckt. Der Wittelsbacher war zur Eröffnung der Ausstellung gekommen, die 15 Repräsentanten und Herrscher aus dem Hause Wittelsbach zeigt, die alle einen Bezug zu Aichach haben. Zusammen mit den rund 70 Ehrengästen machte der Prinz einen Rundgang und erzählte dabei auch eine Anekdote über Ludwig III. Mitglieder der Aichacher Stadtmusikanten spielten zur Eröffnung.