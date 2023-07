Einbrecher dringen in das Aichacher Jugendzentrum ein

Unbekannte brechen in der Nacht zum Dienstag ins Juze an der Flurstraße ein. Sie durchsuchen sämtliche Räume. Beute machen sie nicht

In der Nacht zum Dienstag sind Unbekannte gewaltsam in das Jugendzentrum an der Flurstraße in Aichach eingedrungen. Bislang gibt es keinen Hinweis auf die Täter.

Laut Polizei durchsuchten die Eindringlinge alle Räume des Jugendzentrums. Fündig wurden sie nicht. Die Täter verließen die Einrichtung, ohne nennenswertes Beutegut. Sie richteten allerdings einen Sachschaden im unteren dreistelligen Euro-Bereich an. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter 08251-8989-0 entgegen. (AZ)