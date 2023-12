Aichach

Einbrecher erbeutet in Gaststätte die Tageseinnahmen

Einen Einbruch hat es am Sonntag in eine Gaststätte in Aichach gegeben.

Eine bislang unbekannte Person bricht in eine Gaststätte in der Werlbergerstraße in Aichach ein. Der Sachschaden ist laut Polizei ebenso hoch wie die Beute.

Einen Einbruch in eine Gaststätte hat es am frühen Sonntag in Aichach gegeben. Wie die Polizei berichtet, hat sich eine bislang unbekannte Person im Zeitraum von 3 bis 7.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu der Gaststätte in der Werlbergerstraße verschafft. Der Täter entwendete die Tageseinnahmen in einem mittleren vierstelligen Bereich und verursachte hierbei einen ebenso hohen Sachsachen. Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Täter oder die Täterin geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Aichach unter der Nummer 08251/8989-0 zu melden. (bac)

