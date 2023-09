Einbrecher im Aichacher Sozialkaufhaus erbeutet Bargeld

Eine Person schlägt ein Fenster des Aichacher Sozialkaufhauses an der Bahnhofstraße ein. Drinnen sucht sie nach Diebesgut. Der Schaden ist höher als die Beute.

Eine unbekannte Person ist in der Nacht zum Mittwoch in das Caritas-Sozialkaufhaus an der Aichacher Bahnhofstraße eingebrochen. Der angerichtete Sachschaden ist höher als die Beute.

Wie die Polizei auf Anfrage bestätigt, fand der Einbruch zwischen 17 Uhr am Dienstag und 8 Uhr am Mittwoch statt. Der Täter versuchte zunächst eine Metalltüre aufzuhebeln, scheitere allerdings. Daraufhin schlug er eine Fensterscheibe ein und gelangte auf diese Weise in das Gebäude. Drinnen durchsuchte der Täter die Räumlichkeiten und entwendete nach bisherigem Kenntnisstand Bargeld im zweistelligen Bereich. Den verursachten Sachschaden schätzt die Polizei auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Der Einbrecher richtete im Sozialkaufhaus beträchtliche Unordnung an, wie von der Caritas zu erfahren war. Die Einrichtung blieb am Mittwoch geschlossen. (jca)