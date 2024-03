Einbrecher steigen in Baumaschinenhandel in Ecknach ein

In einen Baumaschinenhandel im Aichacher Stadtteil Ecknach wird in der Nacht zum Mittwoch eingebrochen. Die Täter stehlen mehrere Gegenstände.

Unbekannte Einbrecher haben in der Nacht zum Mittwoch das Gebäude eines Baumaschinenhandels im Aichacher Stadtteil Ecknach heimgesucht. Wie die Polizei mitteilte, drangen die Täter gegen 0.30 Uhr gewaltsam in den Baumaschinenhandel an der Peter-und-Paul-Straße ein.

Polizei bittet Bevölkerung um Hinweise auf Einbrecher

Dort stahlen sie mehrere Gegenstände. Was sie erbeuteten, muss der Aichacher Polizeiinspektion zufolge noch ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 08251/8989-11 an sie zu wenden. (nsi)