Einbruch in Aichach im Gewerbepark Acht 300

Eine unbekannte Person gelangt durch ein eingeschlagenes Fenster in ein Firmengebäude an der Joseph-von-Fraunhofer-Straße. Entwendet werden mehrere Hundert Euro.

Einen Einbruch meldet die Polizei aus Aichach. Laut Polizeibericht ist eine bislang unbekannte Person im Zeitraum zwischen Donnerstag, 20.30 Uhr, und Freitag, 6.45 Uhr, im Gewerbepark Acht 300 beim Gallenbacher Berg in ein Firmengebäude in der Joseph-von-Fraunhofer-Straße eingebrochen.

Bei Einbruch werden mehrere Zimmer durchsucht

Der Einbrecher oder die Einbrecherin habe hierzu eine Fensterscheibe eingeschlagen und sei durch das geöffnete Fenster in das Anwesen gelangt, so die Polizei. Dort wurden mehrere Zimmer durchsucht und Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro aus den Büros entwendet.

Polizei bittet um Hinweise

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion in Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0. (bac)

