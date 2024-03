Aichach

vor 51 Min.

Einbruch in ein Firmengebäude am Oberbernbacher Weg

Einen Einbruch gab es am Wochenende in ein Firmengebäude in Aichach, meldet die Polizei.

Eine bislang unbekannte Person hat am Wochenende in ein Firmengebäude in Aichach eingebrochen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Einen Einbruch in ein Firmengebäude in Aichach meldet die Polizei. Eine bislang unbekannte Person drang demnach im Zeitraum von Samstag, 11 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr, in ein Gebäude im Oberbernbacher Weg ein. Der Täter hebelte die Eingangstüre auf und durchsuchte im Anschluss mehrere Büroräume der Firma. Laut derzeitigem Ermittlungsstand flüchtete der Einbrecher ohne Beute vom Tatort. Die Polizei Aichach bittet um Hinweise Hinweise erbittet die Polizei in Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0. (bac)

