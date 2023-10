Einbruch ins Jugendzentrum Aichach: Bargeld aus Büro gestohlen

Unbekannter hebelt in der Nacht auf Dienstag Eingangstüre auf und durchsucht mehrere Räume im Gebäude in der Flurstraße.

In der Nacht von Montag ab 22 Uhr bis Dienstagmorgen 8 Uhr ist in das Aichacher Jugendzentrum eingebrochen worden. Laut Auskunft der Polizei hat ein Unbekannter die Eingangstüre zum Jugendzentrum in der Flurstraße aufgebrochen und dann mehrere Räume durchsucht.

Wer kann Hinweise zu dem Einbruch geben

Laut derzeitigem Ermittlungsstand ist aus dem Büro Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich gestohlen worden. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizeiinspektion Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0 entgegen. (cli)