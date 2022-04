Aichach

Einbrüche in Bar und in einen Geschenkeladen in Aichach

Zwei Einbrüche gab es am Wochenende in Aichach.

Bislang Unbekannte brechen am Wochenende in Aichach in eine Bar und in einen Geschenkeladen ein. Die Aichacher Polizei bittet um Hinweise.

Zwei Einbrüche am Wochenende in Aichach vermeldet die Aichacher Polizei. Ziele waren ein Lokal in der Robert-Bosch-Straße und ein Geschenkeladen am Stadtplatz. Täter oder Täterin dringt gewaltsam in die Räume ein Wie die Polizei berichtet, drang eine bislang unbekannte Person am Sonntag zwischen 3 und 18 Uhr mittels Gewalteinwirkung in eine Bar in der Robert-Bosch-Straße ein und entwendete dort neben einem dreistelligen Bargeldbetrag noch weitere diverse Gegenstände. Ein weiterer Einbruch ereignete sich bereits zwischen Freitagabend und Samstagmorgen am Aichacher Stadtplatz. Auch hier verschaffte sich eine bislang unbekannte Person gewaltsam Zutritt in die Verkaufsräume eines Geschenkeladens und entwendete eine Geldkassette mit einem mittleren dreistelligen Geldbetrag. Wer hat etwas gesehen? Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist laut Polizei bislang unklar. In beiden Fällen bittet die ermittelnde Polizeiinspektion Aichach um sachdienliche Hinweise. (AZ)

